ASYA'DA FACİA ! ÇOK SAYIDA TURİST KAYBOLDU

Asya'da facia ! Çok sayıda turist kayboldu

Güneydoğu Asya'da 31 kişiyi taşıyan bir tekne kayboldu.

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Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da 20'den fazla Çinlinin de aralarında bulunduğu 31 kişiyi taşıyan bir tekne kayboldu.

Tekneyle iletişim, Cumartesi günü doğu eyaleti Sabah’tan denize açıldıktan sonra kesildi. Malezya Denizcilik Teşkilatı, arama-kurtarma faaliyetlerinin kötü hava şartları nedeniyle aksadığını açıkladı.
Olay, Çin yeni yılının ilk gününe denk geldi.

Teknenin Cumartesi günü yerel saatle 09:00 (TSİ 04:00) Kota Kinabalu şehrinden hareket ettiği ve turistlerin gözde adalarından Pulau Mengalum’a doğyu gittiği belirtildi. Pulau Mengalum, şehrin 60 kilometre kadar batısında bulunuyor.
 
Malezya Denizcilik Teşkilatı, teknede üç mürettebat bulunduğunu açıkladı.

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