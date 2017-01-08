ATAK HELİKOPTERİ İLK KEZ ''CİRİT'' KULLANDI

ATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandı

Şırnak'ın Gabar bölgesindeki operasyonda ATAK helikopteri ilk kez Cirit füzelerini kullandı.

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Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda ATAK helikopteri ilk defa Cirit füzelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gabar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve örgütün kış üslenmesini imha etmek amacıyla 4-7 Ocak'ta Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda Yerli Taarruz Helikopteri T-129 ATAK, ilk defa Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi kullandı. ATAK'lar tarafından teröristlerin bulunduğu mağaralar imha edildi.

DÜNYADA BÖYLESİ YOK

Roketsan tarafından üretilen Cirit füzesi dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor.

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