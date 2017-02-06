ATAK projesinde korkunç şüphe

Türkiye'nin gururu yerli helikopter ATAK'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tesliminde yaşanan gecikmelerde FETÖ izi gündeme geldi. Milli savunma sanayii projelerine FETÖ etkisini hakkında konuşan yetkililer, bu konuda henüz somut bir kanıt olmamakla birlikte, askeri sistem teslimlerindeki kabul heyetinde yeralan pilotlardan bazılarının 15 Temmuz'da aktif olarak görev aldığını hatırlatarak, bunun da kendilerine “Acaba?” dedirttiğini ifade etti. Darbe girişimine yönelik soruşturmalarda, FETÖ'nün savunma projelerine yönelik sabotaj ve gecikmelerin de ele alınabileceği belirtiliyor.

ÜLKEYE MALİYETİ BÜYÜK

Yetkililer, milli helikopter ATAK'ın kabul sürecinde yaşanan gecikmelere bakıldığında, FETÖ'nün ele geçirmek istediği 'proje sorumluluk birimleri'ne liyakat dikkate alınmaksızın yapılan atamaların Türkiye'ye önemli maliyetler yüklediğine işaret ediyor. Şuana kadar ortaya çıkan en önemli gerçeklerden biri, FETÖ'cü subayların TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında en kritik savunma projelerinde aktif görev aldıkları. Bu husus, çok önemli silahlarla ilgili yürütülen çalışmaların hain örgüt tarafından sabote edilmiş olma ihtimalini artırıyor.

KURŞUN İSABET EDİNCE GÜVERCİNLİK'E İNİŞ YAPTI

TSK içinde örgütlenen üniformalı teröristlerin bu kadar önemli projelerde görev almış olması, gözleri ATAK Helikopteri Projesi'ne çevirdi. ATAK Helikopteri Projesi Kabul Heyeti ve Kontrol Ofisi'nde görev yapan yarbaylar, 15 Temmuz'da aktif olarak görev üstlendi. Darbe girişiminde kullanılan ATAK helikopterlerini Malatya'dan getiren Kara Pilot Yarbay Hakan Erol ile ATAK proje subayı yarbaylar Eyüp Ünal ve Erdal Başlar tutuklandı. Hainlerin kullandığı milli helikopterlerden biri, kalkışma gecesi açılan karşı ateşle hasar gördü. O gece karadan ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği ATAK arızalandı ve Güvercinlik'e acil iniş yaptı. Güvercinlik'e ATAK'ların yanısıra Malatya'da görevli personelin de taşındığı ortaya çıkmıştı. Halen üretim bandında bulunan ATAK'ların 19'uncusu geçtiğimiz ay TSK'ya teslim edilmişti.