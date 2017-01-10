Ataköy'de camide tente çöktü

Ataköy'de bulunan 5. Kısım Camii'nde öğle saatlerinde iki ayrı cenaze namazının kılınması sırasında, avlunun üzerinde bulunan tente biriken kar ve fırtına nedeniyle cemaatin üzerine çöktü.

Görgü tanıkları cenaze namazı öncesi tentenin güvenlik şeridiyle kapatıldığını ve çökme tehlikesine karşı vatandaşların uyarıldığını ancak daha sonra şeritlerin kaldırılıp vatandaşların tentenin altına alındığını öne sürdü.

Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebileceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, “Anons yapıldı, evet" dedi.

1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 40 vatandaşımızın da yaralandığı feci olayın görgü tanığının açıklamaları ise facianın göz göre göre geldiğinin kanıtı oldu. Görgü tanığı kadın, "Geldiğimiz andan beri "lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir" deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü." dedi. Bu ifadeler de Türkiye'deki "festival belediyeciliği"nin vatandaşa kesilen faturalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Cuma gününden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle İstanbul adeta çığ düşmüş bir şehir haline geldi. 5 gündür süren kar yağışının ardından üzeri kar dolan tenteleri temizlemeyen belediye adeta faciaya davetiye çıkardı. Oysa Ataköy'de facianın yaşandığı bu camide cenaze töreninin yapılacağından belediyenin de haberi vardı. Yaşanan faciadan önce olay yerini teftiş edip gerekli tedbirleri alması gereken isim olan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise çöken tentenin altında başka kalan olup olmadığı araştırılırken olay yerine gelip çalışmaları yerinde inceledi.



"İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BU KATLİAMA İZİN VERİLDİ"



Cenazeye katılan bir kişi " Bİz cenazeye geldik. Bütün çadırların üstü en az 1 buçuk metre kardı. 2 metre bel vermiş vaziyetteydi. Cenaze namazına kadar bantla kimseyi almadılar. Biz de alınmasını beklemiyorduk. Daha sonra bile bile alındı cemaat. Bu facianın sorumlusu cami yönetimidir. Gereken yapılmalıdır. İstanbul'un göbeğinde bu katliama izin verildi. Bunların göçeceği belliydi" diye konuştu.

"ÜZERİMİZE ÇÖKECEK GİBİYDİ"



Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın ise, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi. "Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.

CAMİ İMAMI KARABEY: ANONS YAPILDI



İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Rahmi Yaran, yeni geldiğini kazayla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, “Anons yapıldı, evet" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI



Çöken tentenin altında başka kalan olup olmadığı araştırılırken olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi. Ancak Kerimoğlu'nun bu açıklamasından kısa bir süre sonra ölü yarısı 3'e yaralı sayısı 23'e yükseldi.

İSTANBUL MÜFTÜSÜ RAHMİ YARAN: BİLGİ VERDİK AMA İLGİLİLER VAKTİNDE GELMEDİ

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Ataköy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaran, "Olay araştırılacak incelenecek. Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil" dedi. "Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok" diyen Yaran, "Cami görevlilerimizin daha önce yaptığı görüşmeler var. Bunlar araştırılır kimin ne kusuru varsa gerekeni yapılır" diye konuştu.

Cami imamının uyarı anonsu yaptığını kaydeden Rahmi Yaran, "Cami imamımız defalarca anons yapmış, gerekli yerlerle telefon görüşmesi var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş" şeklinde konuştu. Yaran, "Tehlike daha önce görülmüş ve ilgililere bildirilmiş. İlgililer vaktinde gelmemişler" ifadesini kullandı.