Ataköy'deki tente faciasından sonra görevinden alındı

Bir kişinin ölümüne neden olan Ataköy’de cami avlusundaki tentenin çökmesine ilişkin yaptığı açıklama ile tartışma konusu olan İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran’ın yerine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz atandı.

Başbakan Yardımcılığının İstanbul İl Müftülüğüne yaptığı atamaya ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran’ın yerine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın getirilmesi uygun görüldü. Yaran’ın, geçtiğimiz günlerde bir kişinin ölümüne neden olan Ataköy’de cami avlusundaki tentenin çökmesine ilişkin yaptığı açıklama ile tartışma konusu olmuştu. Yaran, söz konusu açıklamada, “Şu anda kimin kusurlu olduğunu aramanın anlamı yok” demişti.