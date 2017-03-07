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ATALAY FİLİZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Atalay Filiz davasında flaş gelişme

3 cinayetin katil zanlısı Atalay Filiz'in yargılandığı davada avukatlar çekildi.

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Ankara ve İstanbul'daki üç cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı da "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada, esas hakkındaki savunma için süre isteyen sanık avukatlarının talebinin reddedilmesi üzerine avukatlar Filiz'in vekilliğinden çekildiklerini belirterek, duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme, bunun üzerine duruşmayı erteledi.

Ankara Batı Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, sanık avukatları Hüseyin Uğur Poyraz ve Merve Uçanok, müşteki avukatı Ercan Çoban hazır bulundu.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı önceki celse esas hakkındaki Filiz'in atılı suçlardan cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi.

Sanık avukatları, Filiz'in farklı tarihlerde psikolojik rahatsızlıkları olduğu gerekçesiyle tedavi gördüğünü ve cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunun kabul edilmemesi, tekrar tedavi altına alınarak hakkında bir rapor alınması talebinde bulundu.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunma için sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatlarının esas hakkındaki savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme, geçtiğimiz celse bu süreyi tanıdıklarını belirterek talebin reddine karar verdi.

Bunun üzerine sanık Filiz'in avukatları, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle heyetin reddi talebinde bulundu. Duruşma savcısı talebi yerinde bulmayarak heyetin reddi talebinin kabul edilmemesi yönünde görüşünü bildirdi.

Bu talebin de reddedilmesi üzerine sanık avukatları, bu davaya mahsus olmak üzere Filiz'in vekilliğinden çekildiklerini belirterek, mahkeme salonundan ayrıldı.

Mahkemenin durum hakkında söz verdiği sanık Filiz'in, "Çekilme kararına bir diyeceğim yoktur." demesi üzerine, Ankara Barosundan Atalay Filiz'e avukat atanması yönünde müzekkere yazılarak duruşmanın ertelenmesine hükmedildi.

İddianame

İddianamede, Atalay Filiz'in, Demirarslan ve Radchikova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Filiz, Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

AA
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