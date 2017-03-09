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ATALAY FİLİZ'İN CEZASI BELLİ OLDU

Atalay Filiz'in cezası belli oldu

Ankara'da iki kişiyi öldürmek suçundan yargılanan Atalay Filiz hakkında karar verildi.

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Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, Ankara da iki kişiyi öldürmek suçundan yargılandığı davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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TUZLA'DA TARİH ÖĞRETMENİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Filiz, Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

DHA
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