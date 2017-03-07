Atalay Filiz'le ilgili çok ilginç bilgiler...

İşlediği iddia edilen üç cinayet nedeni ile uzun süre gündemde yer alan Atalay Filiz ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara’da yargılandığı dava dosyasına giren belgelerde Filiz ile ilişkin yer alan bilgilerin bazıları şunlar: Dokunduğu elektrik düğmelerini, iz kalmaması için, sürekli siliyordu. Herkesin içinde sünnet olması psikolojik tramvaya yol açtı. Turgut Özal’ın ölümünden ürktü; günlerce yemek yemedi. Ölen evcil kaplumbağasını mumyalattı. Beynine çip takıldığını söyleyerek GATA'da beyin MR'ı çektirdi.

Ankara’da, arkadaşları Göktuğ Demirarslan ile sevgilisi Elena Radckhova’yı öldürmekle suçlanan Atalay Filiz (31) bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Davanın 12 Ocak’ta görülen duruşmasında savcı, Filiz hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Davanın görüldüğü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti son savunmaların alınması için 7 Mart’a gün vermişti. Davanın bugün görülecek duruşması öncesi dosyaya dikkat çekici bir dilekçenin sunulduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 10 sayfalık dilekçe ve ekinde yer alan belgeler ilginç ayrıntılar içeriyor. Filiz’in avukatları Hüseyin Uğur Poyraz ve Merve Uçanok’un imzasını taşıyan dilekçenin, davanın seyrini değiştirebileceği savunuldu. Dilekçede, Filiz için alınan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun eksik ve yetersiz olduğu öne sürüldü. Dilekçede, ATK raporuna dayanarak karar verilmesinin savunma hakkının ihlali olacağına işaret edildi.

Dilekçede Atalay Filiz ile ilgili bugüne dek ortaya çıkmamış bir dizi ayrıntı yer aldı:

PARMAK İZİ KALMASIN ENDİŞESİ

*Filiz’in akıl sağlığı ile ilgili ilk şüphe 11 yaşındayken ortaya çıktı. Filiz, dokunduğu elektrik düğmelerini, parmak izi kalmasın diye sürekli siliyordu. Filiz 1997’de Merzifon Askeri Hastanesi’nde muayene edildi. Yapılan muayene sonrası Filiz’e obsesif kompülsif bozukluğu teşhisi konuldu.

*Herkesin içinde sünnet edilmesi Filiz’de psikolojik travma yarattı.

ÖZAL'IN ÖLÜMÜNDE ÜRKTÜ YEMEK YEMEDİ

*Filiz, 10-11 yaşından itibaren gazetelerden mesaj aldığını, bu mesajların kendisine görevler ilettiğini söyledi.

*Galatasaray Lisesindeki arkadaşları Filiz’in meyveleri aylarca sakladığını, küflenme süreçlerini izlediğini anlattı. Bu durum, lise yıllığındaki yazılarda da geçiyor.

*Filiz, Turgut Özal’ın ölümünden ürktüğü için bir süre yemek yemedi.

ÖLEN KUŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ

*Ölen kuşu için cenaze töreni düzenledi, ölen evcil kaplumbağasını mumyaladı. Yine, dedesinin kullanmadığı traş makinesini yıllarca sakladı.

*1996’dan beri gazeteleri saklamaya başladı. Ve topladığı gazeteleri yıl-yıl tasnif etti.

*2005 yılında, ailesinden uzaklaşmak ve gazetelerden aldığı mesajlarda kendisine verildiğini iddia ettiği görevleri yerine getirmek için Fransa’ya okumaya gitti.





Filiz'in mumyalattığı kaplumbağanın fotoğrafları da dosyaya sunuldu.

FRANSA'DA 5 GÜN ÜST ÜSTE SÜREN 'TAKİP'

*Fransa’da eğitim için bulunmasına karşın okula bir gün bile gitmedi. “Onlar” olarak adlandırdığı bir gücün kendisine verdiği takip görevlerini yerine getirdi.

*Bazı zamanlar, bu ‘takip’ görevlerini 5 gün üst üste sürdürdüğü oldu. Araba ile takip ettiği kişilerin bahçelerine kadar girdi.

'BEYNİME ÇİP TAKTILAR' DEDİ MR ÇEKTİRDİ

*9 Ağustos 2007’de, ailesinden gizlice, Haydarpaşa GATA’da, beynine chip (çip) takıldığını söyleyerek beyin MR’ı çektirdi.

*Yine 18 Eylül 2010’da ailesinden habersiz Fatih’de bir psikiyatri merkezine giderek muayene oldu. Bu muayene sonrası Filiz’e, şizofreni tedavisinde kullanılan ve kullanan kişide şiddete yol açan ilaçlar verildi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE PARA VERDİ

*Filiz, Göktuğ Demirarslan ile sevgilisi Elena Radckhova’ı öldürmeden önce ikiliye para vererek kaçmalarını istedi.