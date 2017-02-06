Atama bekleyen öğretmenlere kötü haber

Eğitim-İş Sendikası MYK Üyesi Ahmet Güngör, eş özrü atamasında sadece öğretmenler için herhangi bir çalışmanın olmadığını, MEB'in konuyla ilgili olarak Ağustos ayında atama yapacağı bilgisini aldıklarını belirterek, “Aynı ilde olup uzak mesafede görev yapan 22 bin öğretmen de yer değişikliği bekliyor” diye konuştu.

Eğitim öğretimde ikinci dönem bugün başlarken, ‘özür ataması’ bekleyen öğretmenlere kötü haber geldi. Eğitim-İş Sendikası MYK Üyesi Ahmet Güngör, özür ataması bekleyen bir grubun MEB İnsan Kaynakları Müdürü Hamza Aydoğdu ile görüştüğünü belirterek, “Grup, Aydoğdu’nun il dışı eş durumu atama isteyen 800 öğretmen için herhangi bir çalışmanın olmadığını kendilerine ilettiğini, Ağustos ayını beklemeleri gerektiğini söyledi. Aydoğdu ayrıca, sağlık özrü başrusu yapan ancak atanamayan öğretmenleri il emrine göndereceklerini ifade etmiş” dedi.

Eş özrü ataması yapılmayanlar arasında sadece kolluk kuvveti görevli eşi olanların geçici görevlendirmeyle atanacağını belirten Güngör, geriye eşi öğretmen, memur ya da özel sektörde çalışanların kaldığını vurguladı.

Bununla birlikte aynı ilde çalışıp, çok uzak mesafelerde görev yapan görev yapan 22 bin öğretmenin de atama beklediğini kaydeden Güngör, şunları söyledi: “İnsan haklarına aykırı,çalışma barışını bozan, keyfi, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkiyi zedeleyen bu uygulamaya karşı Eğitim İş sendikası olarak her türlü destekle üyelerimizin yanındayız. Konuyla ilgili olarak Bakanlığa bir yazı yazdık ve Bakanlık nezdinde girişimlerimiz sürüyor. Eğitim İş sendikası olarak Meclis gündemine de taşıyacağız.”