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ATAŞEHİR'DE BÜYÜK YANGIN !

Ataşehir'de büyük yangın !

Ataşehir'de depo olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.

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Ataşehir'de bir demir doğrama ve pimapen atölyesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi Apaydın Sokak'ta bulunan demir doğrama ve pimapen atöylesinde saat 17.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede 2 katlı atölye binasını sardı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
 
İtfaiye ekipleri yangına atölyenin 4 yanından müdahale etti.  İtfaiye erleri tarafından alevlerin arka kısımdaki hurda deposuna sıçraması önlendi. Yanan atölyede küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bina kullanılmaz hale geldi.
 
İÇERİDE KİMSE YOKTU
 
Görgü tanıkları yangının elektrik trafosundan çıktığını iddia ettiler. Olay yerine gelen polisler yangını izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve güvenlik önlemi aldı. 112 Sağlık ve AKOM ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Yangın sırasında atölyede kimsenin olmadığı öğrenildi.
 
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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DHA
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