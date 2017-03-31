YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PANİK YARATAN OLAY

Atatürk Havalimanı'nda panik yaratan olay

Atatürk Havaliamanı yakınında bir aracın yanması havalimanında heyecan yarattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre saat 11.00'de Yeşilyurt Havuzlu Kavşak bölgesinden Yeşilköy istikametine giden bir araç tam Askeri Müzenin önünden geçerken yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle ortaya çıkan duman gökyüzünü kapsayınca hemen yanında bulunan Atatürk Havalimanını alarma geçirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı İtfaiye'nin gözlem aracı olay yerine içerden yaklaşarak tespit yaptı. Ancak yangının uçaklar için bir tehlike yaratmadığı belirlendi. Bu arada İstanbul Belediyesine ait itfaiye araçları da yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.DHMİ Yetkilileri yangın nedeniyle çıkan dumanın uçuş trafiğini etkilemediğini bildirdiler.

DHA
925
-
Para tartışmasında kardeşini öldürdüPara tartışmasında kardeşini öldürdü
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Bakan Eroğlu dayanmadı düzelttiBakan Eroğlu dayanmadı düzeltti
Brüksel'de referandum gerginliğiBrüksel'de referandum gerginliği
İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangınİzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın
Hırsızdan korkup yanına aldığı parayı kaptırdıHırsızdan korkup yanına aldığı parayı kaptırdı
ABD Konsolosluğu önünde Adil Öksüz protestosuABD Konsolosluğu önünde Adil Öksüz protestosu
Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözlerMerkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Adana'daki katliamın katil zanlısı konuştuAdana'daki katliamın katil zanlısı konuştu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS