Atatürk Havalimanı'nda seçim sandıkları konuldu

Referandum için sınır kapılarında 27 Mart tarihinde oy verme işlemi başlayacak. Referandum öncesi Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar dün akşam saatlerinde başlamıştı. Bugün de sandıklar ve oy kullanma kabinleri konuldu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin geliş katında 6, gidiş katında 6 olmak üzere 12 sandıkta yurt dışında yaşayan vatandaşlar oy kullanabilecek.Tatil günleri de dahil günde 24 saat boyunca Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama-uğurlama bölgesi ile gidiş katında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.