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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Atatürk Havalimanı'nda yeni güvenlik önlemi

Atatürk Havalimanı'nda uçağa binmeden önce yolcuların tehlikeli bir maddeyle temas edip etmediğine de bakılıyor.

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Havalimanındaki yolcu giriş salonlarına kurulan sistemde yolculardan alınan parmak izi, üzerlerinden alınan örnekler bir cihazda işleme sokuluyor. Airporthaber'in haberine göre, cihaz, üzerinden örnekler alınan yolcunun tehlikeli bir maddeye dokunma ve bulaşma durumunu inceliyor. Birkaç defa tekrarlanan test sonucunda cihazın verdiği uyarıya göre ise yolcu polise teslim ediliyor. Yetkililer testin önemli havalimanlarında iki yıldır kullanımda olduğunu dile getirdi.

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