Atatürk hayranı hanedan üyesi öldü

Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman 87 yaşında vefat etti



Karar'ın haberine göre Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman, geçen yıl geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya girmişti.



GAZİ DEDESİNİN SOYADINI TAŞIYORDU



Abdülhamit'in kızı Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Bey'in tek torunu Bülent Osman, kendisine önerilen Osmanoğlu soyadı yerine gazi dedesinin soyadını taşıyordu. Hanedan üyeleri arasında iş yaşamında başarıyı yakalayan isimlerin başında gelen Prens Osman, dünya lastik endüstrisi devlerinden Michelin'in başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.



ATATÜRK'E HAYRANDI



Laik ve cumhuriyetçi bir Beyzade olarak tanınan Osman, sürgün yıllarında ailece çektikleri büyük sıkıntılara rağmen Türkiye ile barışıktı ve Atatürk'e hayranlığını her fırsatta dile getiriyordu.



"MUSTAFA KEMAL BUNU YAPMASAYDI..."



Bülent Osman geçmişte verdiği bir röportajda sürgün nedeniyle kendisinin acı çekmediğini, ancak anne ve babasının çektiği acılara tanık olduğunu anlatmıştı. Atatürk'ün sürgün kararı almaya mecbur olduğunu düşünen Osman, "Hanedan ailesinin yurtdışına çıkarılması kararı doğruydu. Yapmalılardı, mecburlardı. Mustafa Kemal bunu yapmasaydı, Türkiye bugün Arabistan gibi bir şey olacaktı" demişti.



"BEN HEM OKUYOR HEM DE ÇALIŞIYORDUM"



Anne ve babasının saraydan çıkarılarak Avrupa'ya gönderildiğini anlatan Osman, sürgün yıllarını da şöyle anlatmıştı: "Sultan II. Dünya Savaşı başladığı vakit parasız kaldık. Babam kapı kapı dolaşıyor, jilet satıyordu. Annem mağazalar için dikiş dikiyordu. Öyle yaşıyorduk. Ben de hem okuyor, hem çalışıyordum. En son sene mektebi bıraktım. Üniversite çok uzaktaydı, gidemezdim."