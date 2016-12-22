ATATÜRK HEYKELİ VALİLİĞİN ÖNÜNE YERLEŞTİRİLDİ

Atatürk heykeli valiliğin önüne yerleştirildi

Rize Belediyesi'nin aldığı kararla Atatürk heykeli Rize Valiliği önüne taşındı.

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Rize Belediyesi tarafından alınan kararla, Rize Valiliği önüne taşınan Atatürk heykeli buradaki tören alanına yerleştirildi.

Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

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Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Atatürk heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

'BU KARA GÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Rize Belediyesi tarafından Atatürk Heykeli’nin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bursa Milletvekili Aydın, "Anaya değişikliği teklifinden güç alarak karşı darbe hazırlığı içinde olanlar bu emellerine ulaşamayacak. Bu kara günü unutmayacağız. Halkımız Ulu Önder’ine her zaman sahip çıkacak" dedi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın Rize Belediyesi tarafından Atatürk heykelinin kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Meclis kürsüsünden heykelin kaldırılması sırasındaki resimleri gösteren Aydın," TBMM’deki Anayasa değişikliği teklifinden güç alanlar, karşı darbe hazırlığına erken başladı. Atatürk’ün heykelinin kaldırılması hem de yakışıksız bir bicimde kaldırılmasına cüret edilmesi bunun göstergesi. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Türkhalkının Atatürk sevgisini asla silemeyecekler.

Halkımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder’ine her zaman sahip çıktı her zaman da sahip çıkacak. Atatürk’ü gönlümüzden silmeye çalışanlar asla bu emellerine ulaşamayacak" diye konuştu. Erkan Aydın resmi Twitter hesabından da Atatürk Heykeli’nin kaldırılma görüntüsünü paylaşarak "Bunu asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.

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