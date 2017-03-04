Atatürk Orman Çiftliği'ne araç pazarı

Ulu Önder Atatürk tarafından “Halkın kullanması, yeşil alanın korunması ve tarım yapılması” vasiyetiyle 1937'de Hazine'ye devredilen Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) şimdi de oto pazarı kuruluyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılan arazide, kiralanan bölümler ile giderek küçülen AOÇ'de, bu kez de boş olarak duran 25 dönümlük bölüm, kapalı ve açık otopark ile araç pazarı olarak kiralanacak.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre yayınlanan ihale ilanına göre, AOÇ'de mülkiyeti AOÇ Müdürlüğü'ne ait olan ve atıl durumda bulunan 25 bin 303 metrekare boş alanın araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak kiralanması işi için açık artırma usulü ile ihale yapılacak.

İhale zarfları açıldıktan sonra açık artırma yöntemine gidilecek. Muhammen bedel, aylık 12 bin 500 lira olarak öngörüldü. İşletmecinin belirlenmesi ve sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alan 10 yıllığına kiralanmış olacak. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi AOÇ Ticaret Müdürlüğü'nden 100 TL bedelle, posta yolu ile 150 TL bedelle temin edebilecek.