Atatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildi

Rize'de Atatürk'e hakaret suçlaması ile geçtiğimiz gün gözaltına alınan iki kişi, bugün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Rize'de kaldırılan Atatürk Anıtı'nın bulunduğu platformun üzerine çıkan M.K., heykele benzer bir duruş gösterip fotoğraf çektirip, bu fotoğrafı sosyal medyada "aha yeni atanız" şeklinde paylaşmıştı. Bu paylaşım üzerine Rize Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili olarak "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret" suçlaması ile M.K. ve M.K.'ye ait paylaşımı kendi sosyal medya sayfasında paylaşan A.B. hakkında soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan M.K. ve A.B., alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile bugün serbest bırakıldılar.