Atatürksüz 70 milyon TL

Darphane ve Damga Matbaası, milli ve milletlerarası, önemli, anmaya değer, gerekli ve faydalı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve olaylarla ilgili olarak, tedavülde kullanılan paraların dışında ayrıca ‘hatıra para' da basıyor. Nasrettin Hoca'dan Mevlana'ya, Erzurum Saat Kulesi'nden Orhun Kitabeleri'ne kadar yüzlerce çeşit konuda yaklaşık 3 bin, 5 bin gibi az sayıda basılan bu hatıra paralar koleksiyoncular tarafından üzerinde yazan değerin 20-25 katı fiyatlarla satın alınıyor.



Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bugüne kadar basılan metal hatıra paraların, ön yüzünde nominal değeri, arka yüzünde ise Atatürk'ün portre ya da rölyefi bulunuyordu. Belirli bir süreyle satışta tutulan bu paralar piyasada mal alım satımı için kullanılmıyor, sadece hatıra amaçlı koleksiyon yapılıyor.

15 Temmuz olayı için ise, 1 TL madeni hatıra para basıldı. Darphane hatıra paranın, ‘‘Birlik ve beraberlik şuurunun gelecek nesillere taşınması, geniş kitlelere ulaştırmak ve koleksiyonculuğu yaygınlaştırmak'' amacıyla basıldığını açıkladı. Üzerinde Atatürk yerine 15 Temmuz'un anlatıldığı resim bulunan hatıra paralardan 70 milyon adet basıldı, 31 Ekim 2106 tarihinden itibaren de diğer 1 TL'liklerle birlikte süre sınırı konulmadan piyasaya sürüldü.

Kolleksiyoner ve vatandaşlar Darhane'nin bastığı 1 TL'ye ilgi göstermeyince, tedavülde biri Atatürk'lü diğeri Atatürksüz 2 farklı 1 TL'lik bozuk para dolaşmaya başladı.