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ATATÜRK'ÜN ASKERLERİ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Atatürk'ün askerleri görenleri duygulandırdı

Terörle mücadele ederken gazi olan kahramanlarımız İzmir'de biraraya geldi. O buluşmada öyle bir an yaşandı ki görenler gözyaşına hakim olamadı.

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Kumpas davalarından hapis yatan emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, Güneydoğu gazileriyle buluştu. Ali Türkşen’in ayaklarını kaybeden bir gaziyi sırtında taşıdığı fotoğrafı, kumpas davalarında hapis yatan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Atatürk'ün askerleri: E.Albay Ali Türkşen gazi İzzet Ertunç'u sırtında taşıyor. Silah arkadaşlığı başka nasıl anlatılır ki...” mesajıyla paylaştı.

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Karşıyaka taraftar grubu Curva 1912’nun organize ettiği “Omuz Omuza” etkinliğinde Güneydoğu gazileri bir araya geldi. Etkinlikte emekli Kurmay Albay Ali Türkşen de gazilerin yanında yer aldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesajlar yazan Ali Türkşen, “Omuz Omuza etkinliği için Güneydoğu gazilerimizle Karşıyaka Spor Kulübünün davetlisi olarak İzmir'deyiz... Bir konuyu düzeltelim. Evsahiplerimiz Karşıyaka Taraftar Grubu Curva 1912, Karşıyaka Spor Kulübü değil...” ifadelerini kullandı.

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