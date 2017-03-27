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ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI NUTUK YASAKLANDI

Atatürk’ün yazdığı Nutuk yasaklandı

CHP'nin ücretsiz dağıtmak istediği Nutuk, 16 Nisan'a kadar yasaklandı.

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BirGün'ün haberine göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan okullarda ‘Nutuk'un dağıtımı yasaklandı. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından okullarda ‘Nutuk' dağıtmak için Nilüfer Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya jet yanıt geldi. Kaymakam Mustafa Kılıç imzasıyla verilen yazılı yanıtta, “siyasi propaganda aracı” olduğu savunulan ‘Nutuk' kitabının dağıtılmasının yasak olduğu belirtildi. Daha önce ‘Hayır' çalışmalarının yasaklanma nedeni olarak da gösterilen Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 109 nolu kararı, söz konusu yanıtta da hatırlatıldı.

‘HALKA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR’ 

CHP Milletvekili Ali Şeker, eğitimde Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşıldığını vurguladı. Şeker, “Bulundukları makamı korumak isteyenler, değerlere saldırarak ve uzak durarak iktidara yaranmayı amaçlıyor. Kurucu değerlerin siyasal propaganda malzemesi olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ne kadar yabancılaşıldığının ispatı aslında. Onun için Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkmak için halka büyük görev düşüyor” diye konuştu.

‘PARTİ DAĞITAMAZ'

Kaymakam Mustafa Kılıç, Nutuk'un dağıtımı ile ilgili yazılı yanıt verdi. Siyasi partilerin herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtma yetkisinin olmadığını belirten Kılıç, kitabın 16 Nisan yani Referandum tarihine kadar okullara dağıtılmaması gerektiğini kaydetti. CHP'nin dağıtmayı düşündüğü kitapları, Kaymakamlığın Destek Hizmetleri Bölümüne teslim edilmesini de istedi.

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Birgün
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