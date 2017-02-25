Atılan akademisyen intihar etti

Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde asistanlık yapan, doktorası bitince 50/D uyarınca işten atılan Dr. Mehmet Fatih Tıraş intihar etti.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Tıraş’ın üyesi olduğu Eğitim Sen Adana şubesi yaptığı açıklamada “Çukurova Üniversitesinde Barış İmzacısı üyemiz Arş.Gör. Mehmet Fatih Traş, Barış imzacısı olduğu için görev süresi uzatılmadığı ve birçok üniversite tarafından kabul edilmediğinden geçirdiği psikolojik travma nedeniyle yaşamına son vermiştir. Başta ailesi, dostları olmak üzere tüm eğitim ve bilim emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Cenazesi 25 Şubat Saat:16.00'de Kabasakal Mezarlığına Defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.