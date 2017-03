Atilla Taş savunmasını yaptı !

FETÖ’nün medya ayağı kapsamında tutuklanan Şarkıcı Atilla Taş mahkemedeki ilk savunmasını yaptı. Savunması mahkeme salonundaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlanan Taş, “Keşke ham çökelek şarkısını söylediğim için yargılansaydım. Daha mantıklı olurdu” dedi.

Duruşmada savunmasını yapmak için kürsüye çıkan Atilla Taş, mikrofona eğilerek genelde müzisyenlerin sahneye çıktığında yaptığı ses demesini yaparak, “Se…Se..” diye kontrol yapması izleyicileri güldürdü. Gülüşmelerin ardından Taş, “Kusura bakmayın başkanım şarkıcılıktan bir alışkanlık. Uzaklığımı ayarlamak için” dedi.

Savunmasına başlamadan önce mahkeme başkanına, “Siz sormadan hemen ben söyleyeyim Bylock ya da Eagle programlarım yok. Hiç maklube yemedim. Bank Asya’nın önünden bile geçmedim. Müslümanım ama beynamazım” dedi.



HUKUK ADINA GÜVENİM SİZİ GÖRÜNCE BİTTİ



Yazdığı yazılar ve sosyal medya paylaşımları yüzünden 7 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Taş, “Buraya gelirken hukuk adına biraz umudum vardı. Ama buraya gelip beni tutuklayan sizi orada görünce o da bitti” dedi.



25 YILDIR BACAĞIMDA MERMİ PARÇASIYLA YAŞIYORUM



Terör örgütü üyesi olmakla suçlandığını söyleyen Atilla Taş, “Ben bu ülke için vatani görevimi yaparken yaralandım. 25 yıldır bacağımda bir mermi parçasıyla yaşıyorum. Şimdi devletim bana sen teröristsin diyor. Bu benim çok kanıma dokunuyor. Ben bu vatana ihanet etmedim” dedi.



HAM ÇÖKELEK’İ SÖYLEDİĞİM İÇİN YARGILANSAM DAHA MANTIKLI OLURDU



FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirildiği tek şeyin yasal yollarla kurulan Meydan Gazetesi’nde 1 yıl yazı yazmak olduğunu söyleyen Taş, “İnanın ham çökelek şarkısını söylediğim için yargılansaydım daha mantıklı olurdu” dedi.



BENİ ŞU AN SALSANIZ EVE GİDECEK PARAM YOK



Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre terör örgütü üyesi olsa örgütün televizyonlarında program yapabileceğini söyleyen Taş, “Ben neden bu adamlara bana program yapın demedim o zaman. Deli gibi para kazanırdım. İnanın şu an beni salsanız eve gidecek param yok” dedi.



BEN DE NİHAT DOĞAN GİBİ TANKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTERDİM AMA BİZİM ORADA TANK YOKTU



Her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inandığını ve buna ihtiyacı olduğunu söyleyen Taş, “Son sözlerimde de tüm terör örgütlerini ve üyelerini lanetliyorum” dedi.



Mahkeme başkanının, “15 Temmuz’da gecesi neredeydiniz?” sorusu üzerine ise Taş, “Evdeydim. Biz de dışarı çıktık hanımla ama tank yoktu bizim orada. Ben de Nihat Doğan gibi tankla fotoğraf çektirmek isterdim ama olmadı” dedi.



BENİM TWEETİM GÖRÜP ORDU GÖREVE Mİ GELECEK



Mahkeme başkanının attığı bazı tweetleri sorması üzerine ise Taş, “Sayın hakim beni tutukladığınızda da söyledim. Ben ironi yapıyorum. Atilla Taş İroni yazın yazdıklarımı görürsünüz. Milli takım yeniliyor. Ordu greve diye yazdım. Yani başkanım benim o tweetimi görüp ordu göreve mi gelecek?” dedi.

Pişman olacağı hiçbir şey yapmadığını söyleyen Taş, “Benden terör örgütü üyesi çıkmaz sayın başkan” diyerek savunmasını bitirdi.



Taş’ın savunması mahkeme salonundaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.