ATİLLA TAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Atilla Taş tahliye edildi

FETÖ'nün medya ayağına yapılan operasyonun davasında Atilla Taş tahliye edildi.

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FETÖ’nün medya yapılanması'na ilişkin davada mahkeme Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, aralarında Atilla Taş'ın da olduğu tutuklu 13 sanığın tahliye edilmesini istedi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, Ünal Tanık, Ufuk Şanlı, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu 25 sanık, 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada sanık ve avukatların talepleri alındı. 

Cumhuriyet savcısı, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması, tutukluluğun tedbir mahiyetinde bulunması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu sanıklar Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer ve Murat Aksoy'un haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine, diğer tutuklu 13 sanığın ise mevcut durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının talebini açıklamasının ardından söz alan tutuklu sanık Atilla Taş mahkeme heyetine hitaben "Ne olur bizi yalnız bırakmayın. Sizi seviyoruz." dedi. 

Mahkeme heyeti 21 sanığın tahliyesine karar verdi.

Hürriyet
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