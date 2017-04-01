Atilla Taş yeniden gözaltında

FETÖ medya yapılanması davasından tutuklu 21 gazeteci sanığın tahliye kararına duruşma savcısı itiraz etti. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek sanıklardan 8'i hakkında yakalama kararı verirken, Başsavcılık diğer 13 sanık hakkında "darbeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26'sı tutuklu 29 sanıklı davada, bugün öğle saatlerinde taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, 13 sanığın tahliyesine karar verilmesini istemişti. Akşam doğru kararını açıklayan mahkeme, 21 sanığın tutukluluk halinin sonlandırılmasına ve bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vermişti.

Duruşma savcısı Göksel Turan, karara kısmen itiraz ederek 8 sanığın yeniden tutuklanmasını istedi. Savcılığın itiraz dilekçesinde, dosya kapsamında sanıkların FETÖ ile iltisaklı basın yayın organlarında çalışmaları, örgütün faaliyetleri doğrultusunda özellikle Ergenekon-Balyoz davaları süreci ile başlayan ve 17-25 Aralık sürecinde örgüt lehine algı operasyonu amacıyla yayınlar yaptıkları belirtildi. Sanıkların yine aynı amaçla sosyal medyada çok sıklıkla paylaşımda bulundukları ve örgütün sosyal medya algı operasyonunun önemli ayağını oluşturan FuatAvni twitter hesabı ile ilgili sıklıkla paylaşımlarıyla algı operasyonları yaptıkları kaydedilen dilekçede, "Sanıkların bazılarının özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesi darbenin gerçekleşeceği anlamına gelen paylaşımlar yaptıkları, darbe girişimi sonrası örgüt lehine ve darbe girişiminin örgüt ile ilgisinin olmadığı şeklinde kamuoyu algısı oluşturmak amacıyla yine sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları" vurgulandı. Sanıklar bakımından örgüt üyeliğini gösterir devamlılık suç kastı ve eylem yoğunluğunun bulunduğunu ve tahliye kararlarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirten savcılık, bu sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verilmesi talep etti.

İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi, savcının bu itirazını kabul etti ve sanıklar Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, ve Muhammed Said Kuloğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.

Başsavcılık, 13 sanık hakkında gözaltı kararı aldı

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ayrı bir soruşturma kapsamında, tahliyelerine karar verilen diğer 13 sanık Ali Akkuş, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında "Darbeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak bu sanıklar için ilk etapta 7 günlük gözaltı kararı alındığı belirtildi.