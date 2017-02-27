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ATM'NİN YANINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER !

ATM'nin yanında cinsel ilişkiye girdiler !

Meksika'da bir kadın ve erkek ATM'nin yanında güpegündüz cinsel ilişkiye girdiler.

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Meksika’da bir kadın ve erkek güpegündüz bir metro istasyonunun ATM sırasında seks yaparken kameralara yakalandı. Üstelik para çekmek isteyen insanlar çifti beklemek zorunda kaldı.

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Meksika’nın Oaxaca kentinde metro istasyonundaki ATM’lerden para çekmek isteyenler bir süre beklemek zorunda kaldı. Çünkü bir çift makinaların önünde kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye giriyordu.

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Kadının üstünün tamamen çıplak alt kısmında ise pantalonu dizlerine kadar inmiş bir vaziyetteydi.
 
İnsanlar bir süre sonra para çekmek için değil olan biteni kaydetmek için orada beklemeye başladı. Herkes telefonlarına sarılıp ikilinin oldukça rahat bir şekilde ilişkiye girdiği anları görüntüledi. 

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 Görgü tanıklarından biri tarafından çekilen videoda “Şuna bak! Neler oluyor burada? Harika…” dediği duyuluyor.

Çiftin olayın yaşandığı metro istasyonunun karşısındaki  okulda görevli iki öğretmen olduğu iddia ediliyor.

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