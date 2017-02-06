ATV'NİN SEVİLEN DİZİSİ FİNAL YAPACAK !

ATV'nin sevilen dizisi final yapacak !

ATV ekranlarında yayınlanan "Seviyor Sevmiyor" dizisi hayranlarını üzecek bir karar aldı.

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ATV ekranlarında yayınlanan dizi reytinglerde yaşanan düşüş sonrası final yapma kararı aldı.

MedyaRadar'da yer alan özel habere göre ATV ekranlarının sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor'dan sevenlerini üzecek haber geldi.
 
Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, MF Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği,kadrosunda Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, Gerçek Alnıaçık, Su Kutlu, Mehmet Emin İnci, Berk Yaygın gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi final yapma kararı aldı.
 
 Reytinglerdeki düşüşün Reklam gelirlerini de etkilemesi üzerine Seviyor Sevmiyor'un son bölümü 12 Şubat Pazar final olarak ekranlara gelecek. atv yönetiminin 'Seviyor Sevmiyor'un reytinglerde 50.sıraya kadar gerilemesi üzerine mecburen bu kararı aldıkları ifade ediliyor.

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