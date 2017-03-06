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AUDİ 1.1 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Audi 1.1 milyon aracını geri çağırdı

Audi, 681 bini Çin'de olmak üzere toplamda 1,1 milyon aracını geri çağırdı.

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Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, lüks segmenteti markası Audi'nin Çin'de 681 bin aracı servislere geri çağırdığını açıkladı.

Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısı 1,1 milyon oldu.

A4, A5, Q5, A6 ve A8 hibrid modellerini kapsayan geri çağırmaya neden olarak aşırı ısınmaya yol açabilecek soğutma pompası arızası gösterildi.

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