Audi 1.1 milyon aracını geri çağırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, lüks segmenteti markası Audi'nin Çin'de 681 bin aracı servislere geri çağırdığını açıkladı.



Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısı 1,1 milyon oldu.



A4, A5, Q5, A6 ve A8 hibrid modellerini kapsayan geri çağırmaya neden olarak aşırı ısınmaya yol açabilecek soğutma pompası arızası gösterildi.