Av sezonu sona erdi

2016-2017 av dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları gereği 13 Ağustos 2016 tarihinde bıldırcın ve üveyik avı ile başlayan 2016-2017 av sezonu 26 Şubat 2017 tarihinde sona erdi. 2016-2017 av döneminde usulsüz avlanan toplam 929 kişiye 619 bin 491 TL idari para cezası uygulandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü, 2016-2017 av sezonunda koruma ve kontrol çalışmalarını Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 ilde 11 ekip 40 personelle yürüttü.

2016'da 663 kişiye 450 bin TL ceza

2016 yılında yapılan denetimlerde; Amasya'da 1074 avcı kontrol edilmiş ve usulsüz avlanan 100 kişiye 56 bin 24 TL, Çorum'da 2 bin 607 avcı kontrol edilmiş ve usulsüz avlanan 172 kişiye 104 bin 226 TL, Ordu'da 751 avcı kontrol edilmiş ve usulsüz avlanan 55 kişiye 38 bin 622 TL, Samsun'da 1653 avcı kontrol edilmiş ve usulsüz avlanan 185 kişiye 129 bin 47 TL ve Tokat'ta 1006 avcı kontrol edilmiş ve usulsüz avlanan 151 kişiye 122 bin 217 TL olmak üzere toplam 663 kişiye 450 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan bu kontroller sırasında ayrıca 347 hayvana, 93 tüfeğe ve 13 diğer araç gerece el konuldu.

2017'de 266 kişiye 169 bin TL ceza

2017 yılında bugüne kadar yapılan denetimlerde; Amasya'da usulsüz avlanan 2 kişiye 1092 TL, Çorum'da usulsüz avlanan 55 kişiye 9 bin 9 TL, Ordu'da usulsüz avlanan 41 kişiye 29 bin 412 TL, Samsun'da usulsüz avlanan 120 kişiye 81 bin 842 TL ve Tokat'ta usulsüz avlanan 48 kişiye 48 bin TL olmak üzere toplam 266 kişiye 169 bin 355 TL idari para cezası uygulandı.

"Yasak döneminde yaban hayatı rahatsız edilmemeli"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde 2016 yılında 81 adet avcı eğitim kursu açılmış olup 1393 kişi avcılık belgesi almıştır. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 6 bin 964 adet avlanma izin kartı satılarak 679 bin 305 TL gelir elde edilmiştir. 2017-2018 av sezonu Ağustos ayı içerisinde başlayacak olup bu zamana kadar yaban hayvanlarının üreme dönemi olduğundan yaban hayatının rahatsız edilmemesi ve desteklenmesi gerekmektedir" dedi.