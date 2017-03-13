Av tüfeğiyle tatlıya bağladı !

Kütahya'da 44 yaşındaki Y.Y., kızı 17 yaşındaki B.Y.'yi 2 kez kaçıran 27 yaşındaki Ramazan A.'yı konuşmak içi çağırdığı evinin önünde av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

Y.Y., kızı B.Y.'yi daha önce 2 kez kaçıran Ramazan A.'ya telefon edip "Gel bu işi tatlıya bağlayalım" diyerek konuşmak için evinin önüne çağırdı. Y.Y., gelen Ramazan A'yı av tüfeğiyle ateş ederek sol bacağından yaraladı. Y.Y. daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak "Ben birini vurdum, gelin beni alın" dedi.

Yaralanan Ramazan A ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Y.Y., Ramazan A'yı yine kızını kaçırmaya teşebbüs edeceğini öğrendiği için vurduğunu söyledi.