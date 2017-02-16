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AVATAR ATAKAN'IN KÜFÜR ETTİĞİ VİDEO BAŞINA İŞ AÇTI

Avatar Atakan'ın küfür ettiği video başına iş açtı

"Avatar" olarak tanınan sporcu Atakan Arslan'ın sosyal medyada yayınlanan bir videoda sarf ettiği sözlerle ilgili soruşturma izni talep edildi.

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Survivor adlı yarışmada “Avatar” olarak tanınan Kick Boks ve Muay Thai sporcusu Çağan Atakan Arslan hakkında son dakika gelişmesi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda sarf ettiği sözlerle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle milli sporcu Çağan Atakan Arslan hakkında soruşturma açılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında "Avatar" olarak tanınan Arslan'ın, 18 Ekim 2016'da sosyal medyada paylaşılan görüntüsünün şikayet edilmesi üzerine inceleme başlattı.

Söz konusu görüntüde ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçunu içeren ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Sarıyar, Arslan hakkında bu suçtan soruşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.

Bu suçtan yapılacak soruşturmaların Adalet Bakanlığı iznine bağlı olması nedeniyle, yapılacak işlemlerin gelecek karara göre yürütüleceği öğrenildi.

AA
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