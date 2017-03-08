Avatar Atakan'ın yeni adresi belli oldu

Survivor 2016 şampiyonu olan "Avatar" lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın uzun zamandır merakla beklenen oynayacağı dizi netleşti.

Avatar Atakan, dün akşam star TV'de ilk tanıtımı ekrana gelen Söz dizisinde rol almaya başladı.

Daha önce Serap Korkmaz ile evlenen ve 5 Mart'ta düğün yapan Atakan, dizinin ilk tanıtımını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Dizide Atakan'ın yanı sıra Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Mustafa Yıldıran, Görkem Sevindik ve Eren Vurdem yer alıyor.

Yapımcılığını Tims&B Yapım’ın, senaristliğini Ethem Özışık’ın, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği iddialı dizi Söz, nişanlısının ölümü üzerine intikam planları yapmaya başlayan bir bordo berelinin hikayesini konu alacak.

İlk tanıtımı büyük heyecan yaratan Söz, yakında Star TV'de ekrana gelecek.