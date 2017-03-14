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AVEA VE VODAFONE'DAN SÜRPRİZ ORTAKLIK

Avea ve Vodafone'dan sürpriz ortaklık

Avea ile Vodafone mobil haberleşme altyapısı için anlaştı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı`nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif veren Avea ile Vodafone KAP`a açıklamada bulundu.

Türk Telekom (TT) bağlı ortaklığı Avea ile Vodafone, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif verdi.

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea yüzde 51, Vodafone yüzde 49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, proje süresi üç yıl olan ihalenin tutarı ihale şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanacak. İhalenin, ihale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması bekleniyor.

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