Avea ve Vodafone'dan sürpriz ortaklık

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı`nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif veren Avea ile Vodafone KAP`a açıklamada bulundu.
Türk Telekom (TT) bağlı ortaklığı Avea ile Vodafone, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif verdi.
Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea yüzde 51, Vodafone yüzde 49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, proje süresi üç yıl olan ihalenin tutarı ihale şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanacak. İhalenin, ihale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanması bekleniyor.
Türkiye'den Hollanda için yaptırım kararı
Ciciş Esra'dan şok sözler: Bana hayvan gibi tecavüz etti
Sapık komşu kapı deliğinden taciz etti !
Atatürk'ün yerine Erdoğan'ı koydu, ortalık karıştı
Firari Hakan Uzan'dan Vertu açıklaması: Sabırsızlanıyorum
Ölen annesi erkek çıktı !
Flaş iddia: Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile buluşacak
Kanalizasyondan astsubay çıktı
Konsolosluk önüne kangal köpekleriyle geldiler
Akılalmaz olay ! Nükleer ''tespih'' yatalak etti, üstüne davalık oldu
ÖSYM'den YGS'ye geç kalan adaylar için açıklama
İnanılmaz bir dolandırıcılık
AVEA VE VODAFONE'DAN SÜRPRİZ ORTAKLIK
Avea ile Vodafone mobil haberleşme altyapısı için anlaştı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı`nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif veren Avea ile Vodafone KAP`a açıklamada bulundu.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS