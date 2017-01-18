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AVM OTOPARKINDA FUHUŞ SKANDALI

AVM otoparkında fuhuş skandalı

Fethiye'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

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Fethiye'de fuhuşa aracılık ettiği iddiasıyla 39 yaşındaki Mehmet A. ve fuhuş yaptıkları öne sürülen 2'si Kırgızistan, 1'i Özbekistan vatandaşı 3 kadın, polis tarafından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadınların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Fethiye'de yabancı uyruklu kadınlara, gecelik 200 lira karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit eden Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., geçen pazartesi günü saat 21.00'de, Babataşı Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında bir müşteriyle fuhuş pazarlığı yaparken, yanındaki 3 kadınla birlikte gözaltına alındı. Takma isimler kullanan kadınların Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Arturgan E. ile Özbekistan uyruklu 35 yaşındaki Gulsanam Y. ve 28 yaşındaki Xhakıma K. oldukları tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mehmet A., "Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan kadınların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

AVM otoparkında fuhuş skandalı

DHA
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