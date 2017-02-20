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AVM'DE KAHREDEN OLAY !

AVM'de kahreden olay !

Antalya'da AVM'nin 7'inci katından düşerek ölen 15 yaşındaki Pelşin Dağkıran yakınlarını yasa boğdu.

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Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşerek ölen 15 yaşındaki Pelşin Dağkıran'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Dayı Mehmet Özçelik, "Kızımız hayat doluydu, intihar ettiğini düşünmüyoruz" dedi.

Olay, Manavgat'taki Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. AVM'nin en üst katındaki pencereden kaldırım taşlarının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kız, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan kızın, Manavgat Şelale Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Pelşin Dağkıran olduğu tespit edildi. Manavgat'taki inceleme ardından Pelşin Dağkıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Pelşin Dağkıran'ın cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defin için Manavgat'a götürüldü.

Dayı Mehmet Özçelik, "Kızımız hayat doluydu, intihar ettiğini düşünmüyoruz. Dersinin biri zayıftı. Bundan dolayı da bir şey yapmış olabileceğini düşünmüyoruz" dedi.

Pelşin Dağkıran'ın babası Şehmus Dağkıran'ın da geçen sene yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA
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