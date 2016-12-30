AVM'LERDE ARTIK ZORUNLU

AVM'lerde artık zorunlu

AVM'lerin otopark girişlerine "plaka tanıma sistemi" kurulması yasal zorunluluk oldu.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Alışveriş merkezleri hakkındaki yönetmelik" değiştirildi.

Yapılan değişiklik ile tebliğe, "Alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılır" maddesi eklendi.

Tebliğe ayrıca, "İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır" hükmü de eklendi.

Buna göre, "kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar" İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek

DHA
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