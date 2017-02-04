AVM'LERDE YENİ DÖNEM

AVM'lerde yeni dönem

Terör saldırılarının ardından AVM'ler için şart koşulan plaka tanıma sisteminin ilk uygulaması Ankara'da başladı.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, alışveriş merkezi (AVM) otoparkları için otomatik plaka tanıma sistemi şartı getirmişti. Bu sistemin ilk örneği, Ankara’da siyaset, iş dünyası ve diplomatik temsilcilerin yoğun yaşadığı Oran semtinde devreye alındı.

Habetürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre; Bir AVM’ye kurulan otomatik plaka tanıma sistemi ile otoparka giren tüm araçların plakası otomatik algılanarak sisteme aktarılıyor. Emniyet de AVM’ye şüpheli ve aranan araçların plakasını bildiriyor. Eskiden gözle yapılan plaka kontrolü, bu sistemle otomatik olarak gerçekleşiyor.

Emniyetten gelen şüpheli plakalar, AVM’nin plaka tanıma sisteminde kara listeye kaydediliyor. Bu plakalardan birine sahip araç AVM’ye girdiğinde, sistem kırmızı alarm veriyor.

HIRSIZ YAKALANDI

Sistemin kurulduğu AVM’nin genel müdürü Ferhat Bank, uygulamanın ilk meyvesini geçen hafta verdiğini anlattı.

Plaka tanıma sisteminin hırsızlıktan aranan bir aracı tespit ettiğini ve şüpheliyi emniyete teslim ettiklerini söyleyen Bank, “Sistem yakında emniyete doğrudan bağlanacak. Bunun için emniyetin yapacağı teknik çalışmayı bekliyoruz” dedi.

Güvenlik tedbirlerini daha da sıkılaştırdıklarını belirten Bank, x-ray sayısını artırarak ana kapılar dışında dükkân ve kafelerden AVM’ye girişleri de önlediklerini ifade etti.

ANLIK PAYLAŞIM YAPILACAK

Yılbaşında yayımlanan Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği’ne göre, AVM’lerde araçla giriş-çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına AVM yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler, kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.

Habertürk
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