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AVM'NİN LED EKRANINDA +18'LİK FİLM ŞOKU

AVM'nin led ekranında +18'lik film şoku

Çin'de bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yayınlanan cinsel içerikli görüntülerle büyük bir skandal yaşandı.

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Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı liman şehri Ningbo, büyük bir skandala sahne oldu. Şehrin sakinleri, bir alışveriş merkezinin dışındaki dev ekranda cinsel içerikli film yayınlandığını görünce şoke oldu.

Çin’de yayın yapan People’s Daily gazetesinin haberine göre; olay, 8 milyon nüfuslu Ningbo şehrinin en işlek caddelerinden birinde dün yaşandı.
 
Ningbo Tianlun Meydanı olarak anılan alışveriş merkezinin dışında bulunan dev ekrana sabah 10:00 sularında cinsel içerikli görüntüler yansımaya başladı.
 
Çin polisi, görüntülerin dev ekranı test eden işçinin bilgisayarında bulunduğunu açıkladı.
 
Söz konusu personel bilgisayarın yanından ayrılınca, görüntüler otomatik olarak ekrana yansıdı.

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