AVRASYA TÜNELİ 24 SAAT HİZMETE BAŞLIYOR

Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor

Avrasya Tüneli 31 Ocak'ta saat 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye başlayacak.

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Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ. (ATAŞ) açıklamasına göre, İstanbul’da araç trafiğinin çok yoğun olduğu Kumkapı ve Koşuyolu güzergahında kıtalararası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017'de 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başlayacak.
 
Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.
 
Açıklamada yer verilen bilgilere göre, trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa Yakasındaki Kennedy Caddesini bağlayan Avrasya Tüneli ile zaman kaybı azaldı.
 
Bağlantı yollarının iyileştirilmesiyle akıcı hale getirilen güzergah sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. İstanbul genelinde de seyahat sürelerini kısaltan Avrasya Tüneli ile İstanbullular zaman tasarrufu sağlıyor.
 
Avrasya Tüneli hizmete açıldığı ilk günden bu yana sürücülerden yoğun ilgi görüyor. Sahip olduğu ileri teknolojik özellikleriyle Avrasya Tüneli, ocak ayının ilk haftasında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği İstanbul’da hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olarak öne çıkmıştı.
 

AA
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