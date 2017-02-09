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AVRASYA TÜNELİ'NDEN BİSİKLETLE GEÇİNCE...

Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçince...

Avrsaya Tüneli'nde bisikletle geçen gence para cezası kesildi.

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Avrasya tünelinden bisikletle geçtikten sonra kaskındaki kamerayla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan bisikletli genç, polis tarafından yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen İ.Ö.(22) "Tünelden geçmenin yasak olduğunu bilmiyordum" dedi. İ.Ö.'ye "Polis ikazına uymamak", "Trafik levha ve işaretlerine uymamak" suçlarından para cezası kesildi.

Sosyal medyada bir bisikletlinin güvenlik güçlerinin ikazına rağmen hızla Anadolu yakasından Avrupa yönüne doğru Avrasya tüneline girdiği ve yol aldığı görüntülerin yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bisikletle tünelden geçen 22 yaşındaki İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

"BİR DAHA YAPMAM"

Emniyete getirilen İ.Ö., "Yasak olduğunu bilmiyordum. Sosyal medya için videolar çekiyordum. Heyecanıma yenik düştüm. İnternete yükleyince bir anda ses getirdi. Pişmanım. Bir daha da yapmam. Lütfen kurallara uyalım. Zaten polisler beni bilgilendirdi" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde İ.Ö.'ye "Polisin ikazına uymamak" ve "Trafik işaret ve levhalarına uymamak" suçlarından toplam 294 lira para cezası kesildi.

Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçince...

DHA
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