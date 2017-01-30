AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği, son günlerde artan Türkiye-Yunanistan arasındaki Kardak gerginliği nedeniyle açıklama yaptı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan son Kardak gerilimine ilişkin Avrupa Birliği'nden açıklama geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak Kayalıklarına gitmesine ilişkin, iyi komşuluk ilişkilerinin AB'ye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi. 

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında bir soru üzerine Akar ve kuvvet komutanlarının Ege Denizi'ndeki Kardak Kayalıklarına gidişi gündeme geldi.

Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Yunan Başsözcü Schinas ise ekleme yapmak istediğini belirterek, "Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etmişti.

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