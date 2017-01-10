Avrupa donuyor ! Nehir buz tuttu

Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan'da nehir üzerindeki gemi trafiği durduruldu. Tüm kıtada binlerce noktaya ulaşım sağlanamıyor, birçok ülkede okullar tatil edildi.



Sırbistan'da Belgrad'daki kullanılmayan bir binaya sığınan göçmenler, soğuktan geceleri uyuyamadıklarını söylüyor. Yüzlerce göçmen, yardım kuruluşlarının verdiği sıcak yemek için sırada.





Bir su kuyusuna düştükten 52 saat sonra bulunan bir Sırp ise, -20 derece soğukta hayatta kalmayı başardı.

Avrupa buz kesiyor, kıtanın doğusu ve Balkanlar'da sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düştü. Romanya'yı baştan başa geçen Tuna Nehri üstündeki 900 kilometrelik hat boyunca gemi trafiği durduruldu. Uluslararası haber ajansları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ikiye bölen Tuna Nehri'nin buz tuttuğu fotoğrafları servis ediyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te okullar tatil edildi, jandarmaların okulların etrafında küreklerle kar temizlediği görüldü.

Hırvatistan ve Sırbistan da Romanya gibi Tuna üstündeki gemi trafiğini askıya almış durumda. Sırbistan ayrıca Belgrad'da Tuna ile buluşan Sava Nehri'nde de gemi trafiğine izin vermiyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Sava'nın da Tuna gibi buzla kaplı olduğunu bildiriyor.

Sıcak yemek için sıradalar

Başkent Belgrad'da otobüs terminalinin yanındaki kullanılmayan bir binaya sığınan yüzlerce göçmen, açlık ve donma tehlikesiyle karşı karşıya. AP, çoğunluğu Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçmenlerin yardım kuruluşlarının sunduğu sıcak yemek için sıraya girdiği fotoğrafları dünyaya geçti. Bazı sığınmacılar, soğuk nedeniyle geceleri uyuyamadıklarını söylüyor.

-20 derecede iki gün hayatta kaldı

Sırbistan'da yaşayan Jezdimir Miliç, dondurucu soğukta bir su kuyusuna düştükten sonra iki buçuk gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Ortodoksların Noel günü olan 7 Ocak'a hazırlık yapmak için Cuma sabahı Smoljinac köyündeki evinden manava gitmek üzere evden çıkan Miliç, Pazar sabahı bir su kuyusunda bulundu. 52 saat boyunca -20 dereceyi gören sıcaklıkta yaşama tutunan Miliç'i bir komşusu tesadüfen buldu.

Kutup soğukları, Sırbistan'ın güneyindeki Duga köyünde yaşayan bir adam ve oğlunun donarak ölmesine yol açtı. Ülkedeki çok sayıda köye ulaşım sağlanamıyor, birçok belediye acil durum ilan etti.

Polonya'da okullar tatil

Son bir haftada soğuk nedeniyle 10'dan fazla insanın öldüğü Polonya'da, hava kirliliği nedeniyle okullar kapalı, ulaşımda büyük sorunlar yaşanıyor. Polonya-Almanya sınırındaki Oder Nehri buzlarla kaplandı.

Yunanistan'dan karpostal gibi fotoğraflar

Girit Adası'na 40 yıl sonra kar yağan Yunanistan'da ise, başkent Atina'dan karpostal gibi fotoğraflar geldi. Tarihi Akropol anıtının göz kamaştıran fotoğrafları, AP ve Reuters haber ajansları tarafından çekildi.

Bütün kıtayı esir alan soğuk hava ve kar yağışının neden olduğu can kayıpları, 35'i geçti. İtalya'nın güneyindeki Puglia'da bile soğuktan ölenler var.

Karlı dağların önündeki sahilde denize girdiler

Akdeniz'in doğusundaki Lübnan'da ise, arkasında karlı dağlar olan sahilde denize girenler var.