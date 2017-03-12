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AVRUPA KONSEYİ'NDEN HOLLANDA AÇIKLAMASI

Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilimin hakkında açıklama yaptı.

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı  Pedro Agramunt, Türkiye ile Avrupalı ortakları arasında yükselen gerilimin endişe  verici olduğunu belirtti.

Agramunt, Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi  ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik muamelesi  sonrası artan gerilime ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amsterdam uçuşunun iptal edilmesi sonrası Türkiye  ve Avrupalı ortakları arasında yükselen gerilimden endişeliyim" ifadelerini  kullandı.

Agramunt, AKPM Onursal Başkanı da olan Çavuşoğlu ile beraber görüldüğü  bir fotoğrafı da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Çavuşoğlu, 2010-2012 yılları arasında 2 dönem AKPM başkanlığı  yapmıştı.

AA
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