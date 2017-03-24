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AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN ''TÜRKİYE'' KARARI

Avrupa Parlamentosu'ndan ''Türkiye'' kararı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki referandum için dikkat çeken bir karara imza attı.

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği halk oylaması için gözlemci göndermeyeceği bildirildi.

AP Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyon Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan, alınan kararı yazılı açıklamayla duyurdu. 16 Nisan'da Türk vatandaşlarının anayasa değişikliği için sandık başına gideceği hatırlatılarak, AP'nin halk oylamasını izlemek üzere bir heyet göndermeyeceği kaydedildi.

AP'nin bu nedenle süreç ve sonuca ilişkin fikir beyan etmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklama hiçbir şekilde AP'nin görüşünü yansıtmayacaktır. AP, AGİT tarafından görevlendirilecek Sınırlı Referandum Gözlem Misyonunun çalışma ve bulgularına olan tam güvenini ifade eder. " ifadesine yer verildi.

AA
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