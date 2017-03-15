Avrupa tutuştu: Biz anlaşmaya bağlıyız

AB Komisyonu sözcüsü, Ankara'dan yapılan göçmen anlaşmasının devamı için bir sebep bulunmadığı yönündeki açıklamaya ılımlı bir yanıt verdi.

"AB SIĞINMACI ANLAŞMASINA BAĞLI"

AB Komisyonu sözcüsü, uluslararası örgütün Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi.

ÖMER ÇELİK: SÜRMESİ İÇİN BİR SEBEP YOK

Ankara'dan anlaşmayla ilgili ilk açıklama sabah saatlerinde gelmişti. Reuters haber ajansına konuşan AB Bakanı Ömer Çelik, sığınmacı anlaşmasının sürmesi için bir sebep bulunmadığını söylemişti.