Avrupa üç maymunu oynuyor !

Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya yönelik anti-demokratik tutumu ve sonrasındaki yaşananlarla ilgili Avrupa basını adeta kör oldu. Hollanda hükümetinin tutumunu ve bölgede yaşanan olayları görmezden gelen birçok gazete, yaşananlar karşısında yine Türkiye'yi suçlayan bir dil kullanıyor.

Hollanda'nın Türkiye ile ilgili skandal kararları Türkiye'nin ve Avrupa'daki Türk ve Müslüman toplumunun sert tepkisini çekerken, Avrupa basını yaşananlara seyirci kaldı.

Türkiye karşıtı politikalarıyla bilinen Hollanda önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etti. Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Roterdam'daki Konsolosluğuna girişine izin vermedi.

Roterdam Belediyesi konsolosluk binasının etrafında sıkı yönetim ilan ederken, bölgeye giriş yapmaya çalışan Türk vatandaşlarına müsaade etmedi. Bakan Kaya'nın Türkiye'nin konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollanda, Bakan'ı ve yanındakileri 'tutuklamakla' tehdit etti.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre bölgede toplanan Türklere polis köpekleri ve atlı polislerle saldıran Hollanda, toplanan kalabalığı dağıtmak için tayzikli su ile müdahale etti.

AA VE TRT'Yİ SOKMADILAR

Anadolu Ajansı ve TRT'nin bölgeye girişini yasaklayan Hollanda bölgeden görüntü alınmasını da engellemeye çalıştı. Tüm engellemelere rağmen bölgede yaşayan vatandaşlar ve bazı medya kurumları yaşananları an be an yayınladı.

Avrupa ve ABD basını ise yaşananları görmezden geldi. Başta Alman ve İngiliz medyası olmak üzere Batı basını yaşananlara yer vermedi. Hollanda'nın anti-demokratik saldırılarına sessiz kalan basının bir bölümü ise Türkiye'yi suçladı. İngiliz The Gaurdian gazetesi yaşanları verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'ya 'Nazi kalıntısı' dediğini öne çıkaran Guardian yaşanaların Türkiye'nin tavrından kaynaklandığını savundu.

AVRUPA BASINI GÖRMEZDEN GELDİ

ABD'nin CNN kanalı ise olaylarla ilgili verdiği haberinde "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Hollandalı liderlere Nazi artığı ve faşist dedi" başlığını kullanıyor. Hollanda hükümetinin uluslararası hukuka aykırı tutumunu görmezden gelen CNN İnternational, Bakan Kaya'nın ülkeden çıkarılmasını ve Hollanda polisinin Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını ise görmezden geliyor. Bakan Kaya'nın ülkeden çıkarıldığını iki cümle ile geçen CNN'in dışında diğer birçok medya kurumu da benzer bir tutum takınmış.

Aralarında New York Times, Washington Post, İndependent, BBC gibi medya kurumlarının bulunduğu dünyanın 'özgür basını' ise yaşananları görmezden geldi.