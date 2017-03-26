Avrupa yaz saatine geçti, Türkiye'de saatler şaştı

Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat ileri alınarak 'Yaz saati' uygulamasına geçildi. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalktı.

AVRUPA YAZ SAATİ UYGULAMASINA GEÇTİ

Avrupa gece yarısından itibaren yaz saati uygulamasına geçildi ve saatler bir saat ileri alındı. Türkiye’de bazı vatandaşların cep telefonları da otomatik olarak saat değişikliğini yaptı ve saatleri ileri alındı. Ancak Türkiye sabit saate geçtiği için normalde saatlerin değişmemesi gerekiyor. Bu nedenle bazı kişiler bu sabah saat karışıklığı yaşadılar ve saat kaç sorusunun cevabını almak için cep telefonları dışında kaynaklara bakmak durumunda kaldılar. Şu an Türkiye’da saat kaç aşağıdaki saatten öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ KALICI HALE GETİRİLMİŞTİ

Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim’den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu.

AVRUPA İLE FARK 2 SAATE ÇIKMIŞTI

Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı. Türkiye'de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.

UYGULAMANIN ETKİLERİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.

Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı.

Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş oldu.