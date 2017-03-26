  • Avrupa yaz saatine geçti, Türkiye'de saatler şaştı
  • Adil Gür'den referandum anketi
  • Serdar Ortaç'ın Bulgaristan konserinde büyük şok
  • 50 milyonluk vurgun
  • Hükümetten Galatasaray'a sert tepki

AVRUPA YAZ SAATİNE GEÇTİ, TÜRKİYE'DE SAATLER ŞAŞTI

Avrupa yaz saatine geçti, Türkiye'de saatler şaştı

Avrupa'da gece yarısından itibaren yaz saati uygulamasına geçildi. Türkiye'de bu uygulama kaldırılmıştı. Ancak bazı akıllı telefonlar otomatik olarak saatleri değiştirince sabah kalkanlar saat karışıklığı yaşadılar.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Avrupa ülkelerinde saatler 1 saat ileri alınarak 'Yaz saati' uygulamasına geçildi. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalktı.

AVRUPA YAZ SAATİ UYGULAMASINA GEÇTİ

Avrupa gece yarısından itibaren yaz saati uygulamasına geçildi ve saatler bir saat ileri alındı. Türkiye’de bazı vatandaşların cep telefonları da otomatik olarak saat değişikliğini yaptı ve saatleri ileri alındı. Ancak Türkiye sabit saate geçtiği için normalde saatlerin değişmemesi gerekiyor. Bu nedenle bazı kişiler bu sabah saat karışıklığı yaşadılar ve saat kaç sorusunun cevabını almak için cep telefonları dışında kaynaklara bakmak durumunda kaldılar. Şu an Türkiye’da saat kaç aşağıdaki saatten öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ KALICI HALE GETİRİLMİŞTİ

Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim’den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu.

AVRUPA İLE FARK 2 SAATE ÇIKMIŞTI

Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı. Türkiye'de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.

UYGULAMANIN ETKİLERİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.

Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı.

Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş oldu.

47
-
Ümit Özdağ'dan Başbakan Yıldırım hakkında şok iddiaÜmit Özdağ'dan Başbakan Yıldırım hakkında şok iddia
Ciciş Esra'nın tecavüz iddiası yalan çıktıCiciş Esra'nın tecavüz iddiası yalan çıktı
Şehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözlerŞehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözler
Türkeş referandum kararını açıkladıTürkeş referandum kararını açıkladı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisinErdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisin
Türk lirasında yeni dönem başlıyorTürk lirasında yeni dönem başlıyor
İşte zengin Arapların Türkiye'de satın alamadığı tek şeyİşte zengin Arapların Türkiye'de satın alamadığı tek şey
FETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüşFETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüş
Olay Şeyh Sait pankartıyla ilgili açıklamaOlay Şeyh Sait pankartıyla ilgili açıklama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS