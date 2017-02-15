Avrupa'da havası en kirli 10 kentten 8'i Türkiye'de

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WH0) verileri, Avrupa’da havası en kirli 10 kentten 8’inin Türkiye’de olduğunu ortaya koydu.

İngiliz Guardian gazetesinin WHO’nun çapı 2.5 mikron ve altında olan partikül madde hesabına dayanarak hazırladığı habere göre, Avrupa’da havası en kirli olan şehir Makedonya’daki Tetevo, ikinci sırada Bartın ve üçüncü sırada Hakkâri yer alıyor. Bu şehirleri Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta izliyor. Listenin 10’uncu sırasında Bosna Hersek’e bağlı Tuzla var.

İSTANBUL ALARM VERİYOR

Avrupa’da büyükşehirlerde ise İstanbul metreküpte 33 miligram partikül seviyesiyle ilk sırada yer aldı. İstanbul’u metreküpte 26 miligram partikülle Polonya’nın başkenti Varşova ve 25 miligram partikülle Macaristan’ın başkenti Budapeşte izliyor. Avrupa’da havası temiz üç kent şöyle: İsviçre’nin başkenti Stockholm, İskoçya’nın başkenti Edinburgh ve Finlandiya’nın başkenti Helsinki.

DÜNYA LİSTESİNDE İRAN 1’İNCİ

Dünyanın havası en kirli 20 kenti listesinin zirvesinde İran’daki Zabol var. Bu listede Hindistan’dan 10, Çin’den 5, Suudi Arabistan’dan 3, Kamerun ve Pakistan’dan birer kent yer aldı. WHO verilerine göre dünyada her yıl 12.6 milyon insan çevre ve hava kirliliği nedeniyle ölüyor.