Avrupa'da ipler kopuyor ! "Borcunu ödesin"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi "Euro Bölgesi`ni terk edecek bir ülke öncelikle Birlik`in ödeme sistemine borçlarını ödemeli" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bir ülkenin Euro Bölgesi'nden ayrılmak istemesi halinde öncelikle Birlik'in ödeme sisteminden olan alacakları ve sistemi borçları konusunda bir anlaşma sağlaması gerektiğini söyledi.



Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan iki İtalyan parlamentere mektup gönderen Draghi, "Eğer bir ülke Euro sisteminden ayrılım ise, bu ülkenin ulusal merkez bankasının ECB'den olan alacakları ve ECB'ye karşı yükümlülüklenin tamamen ödenmeleri gerekli" dedi.



Target 2 ödeme sisteminden alınan Kasım sonu verilerine göre İtalya'nın Euro Bölgesi'nden ayrılma karararı alması halinde bunun faturası 358,6 milyar euro olacak.



İtalya, İspanya ve Yunanistan'ın Target 2 sistemine karşı büyük borçları birikmiş durumda. Almanya ise sistemden 754,1 milyar euro alacaklı.