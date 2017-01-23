Avrupa'da kritik Türkiye kararı !

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye açısından çok kritik bir karara imza atarak, ‘Türkiye’deki demokratik kurumların işleyişi’ konusunun acil gündem maddesi olarak ele alınmamasına karar verdi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre Türkiye’nin girişimi engelleme çabaları sonuç verdi ve Strasbourg’da başlayan AKPMkış dönemi çalışmalarının ilk oturumunda yapılan oylamada üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için konunun acil gündem maddesi olarak perşembe günkü oturumda tartışılması talebi reddedildi.

Oylamaya 181 parlamenter katılırken bunlardan 94’ü oturum yapılması yönünde oy kullandı. 68 parlamenter oturum yapılmaması yönünde oy kullanırken 19 parlamenter de çekimser kalmayı tercih etti.

Konunun gündeme dahil edilmemesiyle AKPM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin tekrar denetim sürecine dahil edilip edilmeyeceğinin masaya yatırılması tehlikesi de şimdilik ortadan kalktı. Türkiye, son dönemde hazırlanan tüm raporlarda olumsuz vurguların dozunun çok yüksek olması ve son olarak da Ankara’da temaslarda bulunan AKPM yetkililerinin denetim sürecinin yeniden işletilmesi yönünde görüş bildirmesi nedeniyle bu tartışmanın acil gündem maddesi olarak yapılmasını istemiyordu.

Normal şartlarda Türkiye konusunun ilkbahar ya da yaz aylarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Oturum bu hafta yapılsaydı Türkiye’nin manevra alanı ciddi şekilde kısıtlanacaktı. AKPM’deki Türk heyeti başkanı AK Parti milletvekili Talip Küçükcan oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtip, “Tartışma için doğru zaman değil” diyerek oturumun yapılmamasını talep etti.

Denetim süreci, insan hakları ve hukuk devleti alanında yükümlülüklerini yerine getirmemiş, demokrasisi belirli bir olgunluğa ulaşmamış ya da bu alanda ciddi zaaflar yaşayan ülkelere uygulanıyor. Türkiye, bu yükümlülüklerini kısmen yerine getirmiş ülkeler arasında sayıldığı için denetim sonrası diyalog sürecinde yer alıyor.

Türkiye’nin 1996-2004 arası dahil olduğu denetim sürecinde halen dokuz ülke var. Bunlar Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna. Denetim sonrası diyalog sürecinde ise Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya yer alıyor.