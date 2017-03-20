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AVRUPA'DAKİ TÜRKLERE ''GİDİN'' DEDİ !

Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'in yeğeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'daki Türklere yaptığı çağrıya kızdıracak bir yanıt verdi.

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Fransız Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen’in yeğeni Marion, dedesiyle teyzesini aratmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik sözlerine Twitter üzerinden cevap verdi.

Fransa’da aşırı sağcı ve Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal- Le Pen (27), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Eskişehir’deki bir toplu açılış töreninde Avrupa’daki vatandaşlara seslenmiş, “Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizsiniz” demişti.

Le Pen, Twitter hesabından söz konusu haberi paylaşarak, “Sevgili Erdoğan, Avrupa’daki Türklerin geleceği, Türkiye’dedir” notunu düştü.

Fransa’da ilk turu gelecek ay yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci çıkması beklenen Marine Le Pen’in yeğeni ve parti kurucusu Jean-Marie Le Pen’in torunu Marion Le Pen, teyzesinden daha muhafazakâr bir figür olarak tanınıyor.

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Göçmen ve İslam karşıtı politika yürüten yeğen Le Pen, 2012 yılında partisinden milletvekili seçilerek, ülke tarihinin en genç milletvekili olmuştu.

Le Pen, 2015’te bölgesel seçimlerde aday olduğu Provence- Alpes-Cote d’Azur’da seçimi kaybetmişti.

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